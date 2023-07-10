Андрей Чесноков заявил, что Мэдисон Кис сильнее Мирры Андреевой

Легенда советского и российского тенниса 57-летний Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча четвёртого круга Уимблдона между 25-й ракеткой мира Мэдисон Кис и 16-летней россиянкой Миррой Андреевой.

«Если Мэдисон Кис не наложит в штаны, то она сильнее Мирры Андреевой. Если Мирра сможет чем-то испугать Кис, то она сможет показать что-то. Но для меня фаворит всё-таки Мэдисон», — заявил Чесноков в интервью изданию «Чемпионат».

В третьем круге Уимблдона 16-летняя россиянка одержала победу над своей соотечественницей Анастасией Потаповой со счетом 6:2, 7:5.

28-летняя американская теннисистка Мэдисон Кис в прошлом раунде турнира обыграла представительницу Украины Марту Костюк со счетом 6:4, 6:1.