Азаренко заявила, что освиставшие её трибуны поступили несправедливо

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала о своих ощущениях после того, как её освистали на Уимблдоне.

«Это было несправедливо. Что есть, то есть. Да, я чувствую, что это было в течение последних 18–19 месяцев. Я не сделала ничего плохого, но иногда ко мне продолжают относиться по-другому», — приводит RT слова Азаренко.

Инцидент произошёл после матча четвёртого круга с украинкой Элиной Свитолиной. Сама Свитолина после победы со счётом 2:6, 6:4, 7:6 (11:9) не стала пожимать сопернице руку.

Украинка в четвертьфинале Уимблдона сыграет против польки Иги Свёнтек.