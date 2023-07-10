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Азаренко заявила, что освиставшие её трибуны поступили несправедливо

Ранее теннисистка из Беларуси не смогла переиграть соперницу с Украины.
Азаренко заявила, что освиставшие её трибуны поступили несправедливо
10 июля 2023 12:11
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала о своих ощущениях после того, как её освистали на Уимблдоне.

«Это было несправедливо. Что есть, то есть. Да, я чувствую, что это было в течение последних 18–19 месяцев. Я не сделала ничего плохого, но иногда ко мне продолжают относиться по-другому», — приводит RT слова Азаренко.

Инцидент произошёл после матча четвёртого круга с украинкой Элиной Свитолиной. Сама Свитолина после победы со счётом 2:6, 6:4, 7:6 (11:9) не стала пожимать сопернице руку.

Украинка в четвертьфинале Уимблдона сыграет против польки Иги Свёнтек.

источник: «RT на русском»
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