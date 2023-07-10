Рублев назвал предпоследнее очко в матче с Бубликом одним из самых ярких моментов в жизни

Российский теннисист Андрей Рублев описал свои эмоции после того, как заработал очко в падении в матче против Александра Бублика, выступающего за Казахстан (7:5, 6:3, 6:7, 6:7, 6:4) в рамках четвертого круга Уимблдона.

«Потрясающие ощущения. При таком счете, в решающем сете, находясь на центральном корте Уимблдона перед болельщиками, сделать такой прыжок… Не знаю, сколько раз еще представится такой шанс. Этот момент, безусловно, один из самых ярких в моей жизни», - приводит «Матч ТВ» слова Рублева.

Российский теннисист заработал очко в падении в решающем сете при счете 5:4, 30:15 на своей подаче.

Добавим, что за выход в полуфинал травяного турнира серии «Большого шлема» Рублев сразится с победителем встречи Хуберт Хуркач (Польша) — Новак Джокович (Сербия). Андрей впервые в своей карьере сыграет в четвертьфинале Уимблдона.