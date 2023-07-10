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Тарасова отреагировала на призыв украинской теннисистки Свитолиной по отношению к россиянам
10 июля 2023 13:38
автор: Александр Поволоцкий
источник:
ТАСС
Рублев назвал предпоследнее очко в матче с Бубликом одним из самых ярких моментов в жизни
Организаторы Уимблдона по достоинству оценили удар.
10.07.2023 12:59
Теннис
автор: Максим Скороходов
Азаренко заявила, что освиставшие её трибуны поступили несправедливо
Ранее теннисистка из Беларуси не смогла переиграть соперницу с Украины.
10.07.2023 12:11
Теннис
автор: Максим Скороходов
Андрей Чесноков заявил, что Мэдисон Кис сильнее Мирры Андреевой
Легенда советского тенниса — о главной сенсации Уимблдона.
10.07.2023 12:07
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Рублев поделился ожиданиями от возможной встречи с Джоковичем в четвертьфинале Уимблдона
В четвертьфинале Уимблдона россиянин может встретиться с Джоковичем.
10.07.2023 10:31
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Тарпищев считает, что Мирра Андреева может сыграть на Олимпиаде в Париже
Спортсменка занимает 102-е место в рейтинге WTA.
10.07.2023 09:31
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Опубликовано расписание матчей четвертого круга Уимблдона с участием россиян
Игровой день начнется в 13:00 по московскому времени.
10.07.2023 08:42
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Азаренко прокомментировала свист с трибун на Уимблдоне после матча со Свитолиной
Встреча длилась 2 часа и 47 минут.
10.07.2023 08:12
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Украинка Свитолина не стала жать руку Виктории Азаренко на Уимблдоне-2023
Зрители прошедшей встречи неодобрительно приняли такое решение 76-й ракетки мира.
09.07.2023 23:08
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Виктория Азаренко проиграла украинке Свитолиной и не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона-2023
Очная встреча спортсменок продлилась 2 часа 49 минут.
09.07.2023 22:43
Теннис
автор: Сергей Иванов
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