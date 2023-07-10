Андреева получила предупреждение после проигранного сета в матче с Кис на Уимблдоне

Российская теннисистка Мирра Андреева получила предупреждение от арбитра в ходе матча 1/8 финала Уимблдона против американки Мэдисон Кис.

Отметим, что 16-летняя спортсменка выиграла первый сет со счетом 6:3. Во второй партии Андреева уступила - 7:6 (7:4).

После проигранного сета россиянка швырнула ракетку и получила предупреждения от арбитра.

Победительница встречи в четвертьфинале Уимблдона сыграет с лучшей по итогам матча Екатерина Александрова (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь).

Турнир завершится в воскресенье, 15 июля.