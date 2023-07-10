16-летняя Мирра Андреева уступила Мэдисон Кис и покинула Уимблдон

Подошёл к концу матч четвертого круга Уимблдона, в котором российская теннисистка Мирра Андреева сыграла против представительницы США Мэдисон Кис.

Отметим, что игра завершилась со счётом 3:6, 7:6, 6:2 в пользу 18-й ракетки мира. Продолжительность встречи составила 2 часа и 5 минут

В прошедшем матче Андреева не выполнила ни одного эйса, допустила три двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта. У её соперницы три подачи навылет, две двойные и четыре реализованных брейка.

В четвертьфинале Уимблдона Мэдисон Кис сыграет против победительницы матча Екатерина Александрова (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь).