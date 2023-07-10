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Веснина: у Андреевой было все для выхода в четвертьфинал Уимблдона

Андреева покинула Уимблдон на стадии четвертого круга.
10 июля 2023 15:56
автор: Виталий Овсянников

36-летняя российская теннисистка Елена Веснина, становившаяся олимпийской чемпионкой-2016 в парном разряде, поделилась впечатлениями от выступления Мирры Андреевой на Уимблдоне-2023.

«Мирра могла пройти дальше. У нее все для этого было. Она вела в сете со счетом 4:1 и очень хорошо играла. Но Мэдисон Кис — теннисистка, которая в какой-то момент включается и «сносит» соперницу. За счет мощи, подач и активных действий в концовке матча Кис ее задавила. К сожалению, Мирре немного не хватило уверенности и опыта игры таких матчей на турнире «Большого шлема». Но она в любом случае молодец», — заявила Веснина в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в матче четвертого круга Уимблдона-2023 16-летняя россиянка проиграла представительнице США Мэдисон Кис со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 2:6.

В четвертьфинале турнира Кис сыграет с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия).

источник: «Спорт-Экспресс»
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