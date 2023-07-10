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Елена Рыбакина пробилась в четвертьфинал Уимблдона после отказа Хаддад-Майи 

Игра завершилась в первом сете в связи с полученной травмой бразильской теннисистки.
Елена Рыбакина пробилась в четвертьфинал Уимблдона после отказа Хаддад-Майи 
10 июля 2023 16:20
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала четвертьфиналисткой Уимблдонского турнира-2023.

Отметим, что в матче четвертого круга соревнований соперница третьей ракетки мира, представительница Бразилии Беатрис Хаддад-Майя отказалась продолжать встречу после того, как получила повреждение. Игра закончилась при счете 4:1 в пользу прошлогодней победительницы британского турнира.

Спортсменки провели на корте 21 минуту.

Добавим, что за выход в полуфинал Уимблдона Рыбакина поборется с победительницей пары Онс Жабер (Тунис) — Петра Квитова (Чехия).

источник: «Советский спорт»
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