Мэдисон Киз прокомментировала победу над Миррой Андреевой

Американская теннисистка Мэдисон Киз высказалась о победе над россиянкой Миррой Андреевой в матче 1/8 финала Уимблдона.

«Я бы солгала, если бы сказала, что не чувствовала прессинга. Я знала, что Мирра - отличный игрок, но мне не хотелось быть той, кто проиграет ей в матче за ее первый выход в четвертьфинал», - приводит слова Киз пресс-служба турнира.

Игра завершилась со счётом 3:6, 7:6, 6:2 в пользу 18-й ракетки мира. Продолжительность встречи составила 2 часа и 5 минут.

В четвертьфинале Уимблдона Мэдисон Киз сыграет против победительницы матча Екатерина Александрова (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь).