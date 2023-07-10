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Бывшая первая ракетка мира раскритиковал решение судьи оштрафовать Андрееву

В сообщении он назвал это решение перебором
10 июля 2023 16:51
автор: Александр Евграфов

Бывшая первая ракетка мира Энди Роддик осудил решение судьи оштрафовать российскую теннисистку Мирру Андрееву в матче четвертого круга Уимблдонского теннисного турнира против американки Мэдисон Киз.

Россиянка проиграла матч со счетом 6:3, 6:7, 2:6. Судья матча оштрафовал Андрееву в розыгрыше финального гейма в третьем сете за бросок ракетки на корт. Россиянка перед этим получила предупреждение от судьи после тай-брейка второго сета.

Андреева попыталась объяснить, что просто поскользнулась, но судья не стал слушать теннисистку. После штрафа Киз уже получила матч-пойнт и победила в матче. По окончании матча Андреева пожала руку сопернице, но проигнорировала арбитра.

«Я не думаю, что она бросила бы ракетку, если бы не поскользнулась. Похоже на реакцию на это... Выглядит как перебор и превышение полномочий», - написал Роддик.

источник: «Советский спорт»
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