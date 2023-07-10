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Медведев высказался о своем выходе в четвертьфинал Уимблдона-2023 

27-летний спортсмен впервые за свою карьеру пробился в эту стадию британского турнира. 
10 июля 2023 17:04
автор: Глеб Шевяков

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением по поводу своего выхода в 1/4 финала Уимблдонского турнира 2023 года.

Отметим, что на стадии 1/8 финала третья ракетка мира проводил матч против чешского теннисиста Иржи Легечки, который из-за травмы отказался продолжать встречу при счете 6:4, 6:2 в пользу Даниила.

«Я видел, что он немного ограничен в движениях, но он очень сильно бил по мячу — я не думал, что ему придется сняться. Очень жаль, надеюсь на его скорейшее выздоровление. Я не был здесь особо успешен, но конкретно на этом корте никогда не проигрывал. Я очень доволен, с нетерпением жду следующего матча, надеюсь выложиться на сто процентов», — заявил Медведев в послематчевом интервью на теннисной площадке.

Добавим, что Медведев впервые за свою карьеру вышел в четвертьфинал Уимблдона. В следующем матче турнира серии «Большого шлема» он сыграет с победителем встречи Кристофер Юбэнкс (США) — Стефанос Циципас (Греция).

источник: «Уимблдон»
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