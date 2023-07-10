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Ольховский назвал причину поражения Андреевой от американки Киз

16-летняя россиянка не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона.
10 июля 2023 17:13
автор: Максим Скороходов

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский дал комментарий после поражения российской теннисистки Мирры Андреевой от американки Мэдисон Киз (6:3, 6:7, 2:6) в четвертом круге Уимблдона.

«На мой взгляд, Мирра подустала, заодно подсело внимание. Плюсом Киз немного успокоилась после того, как выиграла второй сет», - приводит «Чемпионат» слова Ольховского.

В четвертьфинале Уимблдона Мэдисон Киз сыграет против победительницы матча Екатерина Александрова (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь).

источник: Чемпионат.com
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