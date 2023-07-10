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Чесноков объяснил решение Легечки сняться с матча против Медведева

Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона.
10 июля 2023 17:30
автор: Александр Кожевников

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал решение Иржи Легечки сняться с матча с Даниилом Медведевым.

На стадии 1/8 финала третья ракетка мира проводил матч против чешского теннисиста Иржи Легечки, который из-за травмы отказался продолжать встречу при счете 6:4, 6:2 в пользу Даниила.

«У Легечки после матча с Томми Полом уже не было сил. Чтобы играть против Медведева, надо быть абсолютно свежим. А Легечка не восстановился после матча с Полом. Он увидел, что ловить в третьем сете нечего», - приводит слова Чеснокова «Спорт-Экспресс».

Медведев впервые за свою карьеру вышел в четвертьфинал Уимблдона. В следующем матче турнира серии «Большого шлема» он сыграет с победителем встречи Кристофер Юбэнкс (США) — Стефанос Циципас (Греция).

источник: «Спорт-Экспресс»
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