Чесноков объяснил решение Легечки сняться с матча против Медведева

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал решение Иржи Легечки сняться с матча с Даниилом Медведевым.

На стадии 1/8 финала третья ракетка мира проводил матч против чешского теннисиста Иржи Легечки, который из-за травмы отказался продолжать встречу при счете 6:4, 6:2 в пользу Даниила.

«У Легечки после матча с Томми Полом уже не было сил. Чтобы играть против Медведева, надо быть абсолютно свежим. А Легечка не восстановился после матча с Полом. Он увидел, что ловить в третьем сете нечего», - приводит слова Чеснокова «Спорт-Экспресс».

Медведев впервые за свою карьеру вышел в четвертьфинал Уимблдона. В следующем матче турнира серии «Большого шлема» он сыграет с победителем встречи Кристофер Юбэнкс (США) — Стефанос Циципас (Греция).