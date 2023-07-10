Стало известно, сколько 16-летняя Мирра Андреева заработала за выступление на Уимблдоне 

Стала известна сумма призовых российской теннисистки Мирры Андреевы за участие в Уимблдонском турнире-2023. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Отметим, что сегодня, 10 июля 102-я ракетка мира потерпела поражение от представительницы США Мэдисон Киз со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 2:6 в рамках четвертого круга соревнований.

Как утверждает источник, за проведенные игры 16-летняя спортсменка заработала 207 тысяч фунтов стерлингов, что составляет около 24 миллионов рублей.

Добавим, что за право выхода в полуфинал Уимблдона американа Киз сразится с победильницей пары Екатерина Александрова (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь).