Новак Джокович вышел в четвертьфинал Уимблдона, где сыграет с россиянином Рублевым 

Сербский теннисист Новак Джокович пробился в четвертьфинал Уимблдонского турнира-2023.

Отметим, что в матче четвертого круга соревнований 36-летний спортсмен одержал победу над представителем Польши Хубертом Хуркачем со счетом 7:6 (8:6), 7:6 (8:6), 5:7, 6:4. Общая продолжительность встречи составила 3 часа и 10 минут.

Победитель 18 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из восьми.

На счету 18-й ракетки мира – 33 эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Добавим, что в матче 1/4 финала Уимблдона Джокович встретится с российским теннисистом Андреем Рублевым.