ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Новак Джокович вышел в четвертьфинал Уимблдона, где сыграет с россиянином Рублевым 

На стадии 1/8 финала британского турнира вторая ракетка мира оказался сильнее поляка Хуберта Хуркача. 
Новак Джокович вышел в четвертьфинал Уимблдона, где сыграет с россиянином Рублевым 
10 июля 2023 18:00
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Сербский теннисист Новак Джокович пробился в четвертьфинал Уимблдонского турнира-2023.

Отметим, что в матче четвертого круга соревнований 36-летний спортсмен одержал победу над представителем Польши Хубертом Хуркачем со счетом 7:6 (8:6), 7:6 (8:6), 5:7, 6:4. Общая продолжительность встречи составила 3 часа и 10 минут.

Победитель 18 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из восьми.

На счету 18-й ракетки мира – 33 эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Добавим, что в матче 1/4 финала Уимблдона Джокович встретится с российским теннисистом Андреем Рублевым.

источник: «Советский спорт»
Стало известно, сколько 16-летняя Мирра Андреева заработала за выступление на Уимблдоне 
Россиянка вылетела с британского турнира на стадии 1/8 финала. 
10.07.2023 17:43
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Чесноков объяснил решение Легечки сняться с матча против Медведева
Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона.
10.07.2023 17:30
Теннис
автор: Александр Кожевников
Ольховский назвал причину поражения Андреевой от американки Киз
16-летняя россиянка не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона.
10.07.2023 17:13
Теннис
автор: Максим Скороходов
Медведев высказался о своем выходе в четвертьфинал Уимблдона-2023 
27-летний спортсмен впервые за свою карьеру пробился в эту стадию британского турнира. 
10.07.2023 17:04
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Бывшая первая ракетка мира раскритиковал решение судьи оштрафовать Андрееву
В сообщении он назвал это решение перебором
10.07.2023 16:51
Теннис
автор: Александр Евграфов
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона
Соперник первой ракетки России не стал играть третий сет.
10.07.2023 16:44
Теннис
автор: Максим Скороходов
Мэдисон Киз прокомментировала победу над Миррой Андреевой
Киз вышла в четвертьфинал Уимблдона.
10.07.2023 16:30
Теннис
автор: Александр Кожевников
Мирра Андреева не пожала судье руку после поражения от Киз (фото)
Мирра Андреева не пожала судье руку после поражения от Киз (фото)
16-летняя россиянка не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона.
10.07.2023 16:20
Теннис
автор: Максим Скороходов
Елена Рыбакина пробилась в четвертьфинал Уимблдона после отказа Хаддад-Майи 
Елена Рыбакина пробилась в четвертьфинал Уимблдона после отказа Хаддад-Майи 
Игра завершилась в первом сете в связи с полученной травмой бразильской теннисистки.
10.07.2023 16:20
Теннис
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.