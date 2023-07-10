Россиянка Александрова потерпела поражение от Арины Соболенко в матче 1/8 финала Уимблдона

Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла второй ракетке мира, представительнице Беларуси Арине Соболенко в матче четвертого круга Уимблдонского турнира-2023.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:4, 6:0 в пользу белоруски. Спортсменки провели на корте 1 час и 13 минут.

25-летняя победительница семь раз подала навылет и реализовала четыре брейк-пойнта из 11.

На счету 22-летней Екатерины – три эйса и три двойные ошибки.

Добавим, что в четвертьфинале британского турнира Соболенко встретится с американской теннисисткой Мэдисон Киз, которая ранее оказалась сильнее 16-летней Мирры Андреевой из России.