Джокович высказался о предстоящей встрече с Андреем Рублевым на Уимблдоне-2023

Сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча Уимблдонского турнира, в котором он сыграет против россиянина Андрея Рублева.

Отметим, что в понедельник, 10 июля вторая ракетка мира победил представителя Польши Хуберта Хуркача со счетом 7:6 (8:6), 7:6 (8:6), 5:7, 6:4 в рамках четвертого круга соревнований.

«У него не такая игра, как у Хуберта. Очень мощные и быстрые удары с задней линии, он плотно её держит. Один из лучших форхендов в туре. Я не буду слишком много говорить о тактике, простите. Рублёв уже давно в топ-10, он хочет впервые выйти в полуфинал турнира «Большого шлема». Надеюсь, этого не произойдёт», — заявил серб в интервью на корте.

Добавим, что очная встреча Джоковича и Рублева в рамках Уимблдона состоится завтра, 11 июля. Начало матча запланировано на 13:00 по московскому времени.