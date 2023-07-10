ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Джокович высказался о предстоящей встрече с Андреем Рублевым на Уимблдоне-2023

Спортсмены разыграют между собой путевку в полуфинал британского турнира. 
10 июля 2023 18:39
автор: Глеб Шевяков

Сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча Уимблдонского турнира, в котором он сыграет против россиянина Андрея Рублева.

Отметим, что в понедельник, 10 июля вторая ракетка мира победил представителя Польши Хуберта Хуркача со счетом 7:6 (8:6), 7:6 (8:6), 5:7, 6:4 в рамках четвертого круга соревнований.

«У него не такая игра, как у Хуберта. Очень мощные и быстрые удары с задней линии, он плотно её держит. Один из лучших форхендов в туре. Я не буду слишком много говорить о тактике, простите. Рублёв уже давно в топ-10, он хочет впервые выйти в полуфинал турнира «Большого шлема». Надеюсь, этого не произойдёт», — заявил серб в интервью на корте.

Добавим, что очная встреча Джоковича и Рублева в рамках Уимблдона состоится завтра, 11 июля. Начало матча запланировано на 13:00 по московскому времени.

источник: «Уимблдон»
Американец Юбэнкс обыграл Циципаса и стал соперником Медведева по четвертьфиналу Уимблдона
Американец Юбэнкс обыграл Циципаса и стал соперником Медведева по четвертьфиналу Уимблдона
Матч длился 3 часа 7 минут.
10.07.2023 18:34
Теннис
автор: Максим Скороходов
Россиянка Александрова потерпела поражение от Арины Соболенко в матче 1/8 финала Уимблдона
Россиянка Александрова потерпела поражение от Арины Соболенко в матче 1/8 финала Уимблдона
Во втором сете представительница России не взяла ни одного гейма. 
10.07.2023 18:28
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Новак Джокович вышел в четвертьфинал Уимблдона, где сыграет с россиянином Рублевым 
Новак Джокович вышел в четвертьфинал Уимблдона, где сыграет с россиянином Рублевым 
На стадии 1/8 финала британского турнира вторая ракетка мира оказался сильнее поляка Хуберта Хуркача. 
10.07.2023 18:00
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Стало известно, сколько 16-летняя Мирра Андреева заработала за выступление на Уимблдоне 
Россиянка вылетела с британского турнира на стадии 1/8 финала. 
10.07.2023 17:43
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Чесноков объяснил решение Легечки сняться с матча против Медведева
Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона.
10.07.2023 17:30
Теннис
автор: Александр Кожевников
Ольховский назвал причину поражения Андреевой от американки Киз
16-летняя россиянка не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона.
10.07.2023 17:13
Теннис
автор: Максим Скороходов
Медведев высказался о своем выходе в четвертьфинал Уимблдона-2023 
27-летний спортсмен впервые за свою карьеру пробился в эту стадию британского турнира. 
10.07.2023 17:04
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Бывшая первая ракетка мира раскритиковал решение судьи оштрафовать Андрееву
В сообщении он назвал это решение перебором
10.07.2023 16:51
Теннис
автор: Александр Евграфов
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона
Соперник первой ракетки России не стал играть третий сет.
10.07.2023 16:44
Теннис
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.