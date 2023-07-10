ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Андреева прокомментировала свой отказ пожать руку арбитру матча

Россиянка назвала решение судьи несправедливым.
10 июля 2023 19:01
автор: Александр Евграфов

Российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала свой отказ пожимать руку судье после матча четвертого круга Уимблдона против американки Мэдисон Киз.

«Для меня это было спорным моментом, я не была уверена, было ли... Она судья, она принимает решение. Но, честно говоря, у меня не было намерений бросить ракетку. Я поскользнулась, думала, что упаду вперед. Может быть, это действительно выглядело, будто я бросила ракетку. Я еще не видела видео. Но это было ее решение, вот и все. Она приняла решение, поэтому матч завершен. Я не пожала ей руку, потому что, на мой взгляд, она приняла неверное решение», - сказала Андреева на пресс-конференции.

Россиянка проиграла матч со счетом 6:3, 6:7, 2:6. Судья матча оштрафовал Андрееву в розыгрыше финального гейма в третьем сете за бросок ракетки на корт. Россиянка перед этим получила предупреждение от судьи после тай-брейка второго сета.

Андреева попыталась объяснить, что просто поскользнулась, но судья не стал слушать теннисистку. После штрафа Киз уже получила матч-пойнт и победила в матче. По окончании матча Андреева пожала руку сопернице, но проигнорировала арбитра.

источник: WTA
Жабер за 49 минут разгромила двукратную победительницу Уимблдона
Один из сетов завершился всухую.
10.07.2023 19:47
Теннис
автор: Александр Евграфов
Джокович высказался о предстоящей встрече с Андреем Рублевым на Уимблдоне-2023
Спортсмены разыграют между собой путевку в полуфинал британского турнира. 
10.07.2023 18:39
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Американец Юбэнкс обыграл Циципаса и стал соперником Медведева по четвертьфиналу Уимблдона
Американец Юбэнкс обыграл Циципаса и стал соперником Медведева по четвертьфиналу Уимблдона
Матч длился 3 часа 7 минут.
10.07.2023 18:34
Теннис
автор: Максим Скороходов
Россиянка Александрова потерпела поражение от Арины Соболенко в матче 1/8 финала Уимблдона
Россиянка Александрова потерпела поражение от Арины Соболенко в матче 1/8 финала Уимблдона
Во втором сете представительница России не взяла ни одного гейма. 
10.07.2023 18:28
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Новак Джокович вышел в четвертьфинал Уимблдона, где сыграет с россиянином Рублевым 
Новак Джокович вышел в четвертьфинал Уимблдона, где сыграет с россиянином Рублевым 
На стадии 1/8 финала британского турнира вторая ракетка мира оказался сильнее поляка Хуберта Хуркача. 
10.07.2023 18:00
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Стало известно, сколько 16-летняя Мирра Андреева заработала за выступление на Уимблдоне 
Россиянка вылетела с британского турнира на стадии 1/8 финала. 
10.07.2023 17:43
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Чесноков объяснил решение Легечки сняться с матча против Медведева
Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона.
10.07.2023 17:30
Теннис
автор: Александр Кожевников
Ольховский назвал причину поражения Андреевой от американки Киз
16-летняя россиянка не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона.
10.07.2023 17:13
Теннис
автор: Максим Скороходов
Медведев высказался о своем выходе в четвертьфинал Уимблдона-2023 
27-летний спортсмен впервые за свою карьеру пробился в эту стадию британского турнира. 
10.07.2023 17:04
Теннис
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.