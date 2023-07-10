Андреева прокомментировала свой отказ пожать руку арбитру матча

Российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала свой отказ пожимать руку судье после матча четвертого круга Уимблдона против американки Мэдисон Киз.

«Для меня это было спорным моментом, я не была уверена, было ли... Она судья, она принимает решение. Но, честно говоря, у меня не было намерений бросить ракетку. Я поскользнулась, думала, что упаду вперед. Может быть, это действительно выглядело, будто я бросила ракетку. Я еще не видела видео. Но это было ее решение, вот и все. Она приняла решение, поэтому матч завершен. Я не пожала ей руку, потому что, на мой взгляд, она приняла неверное решение», - сказала Андреева на пресс-конференции.

Россиянка проиграла матч со счетом 6:3, 6:7, 2:6. Судья матча оштрафовал Андрееву в розыгрыше финального гейма в третьем сете за бросок ракетки на корт. Россиянка перед этим получила предупреждение от судьи после тай-брейка второго сета.

Андреева попыталась объяснить, что просто поскользнулась, но судья не стал слушать теннисистку. После штрафа Киз уже получила матч-пойнт и победила в матче. По окончании матча Андреева пожала руку сопернице, но проигнорировала арбитра.