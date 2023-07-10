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Жабер за 49 минут разгромила двукратную победительницу Уимблдона

Один из сетов завершился всухую.
Жабер за 49 минут разгромила двукратную победительницу Уимблдона
10 июля 2023 19:47
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty

Представительница Туниса Онс Жабер обыграла двукратную победительницу Уимблдонского турнира чешку Петру Квитову в матче четвертого круга.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:3 в пользу Жабер. Теннисистки провели на корте 49 минут.

У Жабер за матч был один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из шести. Квитова выполнила один эйс, совершила пять двойных ошибок и не использовала единственную возможность взять подачу соперницы.

Квитова побеждала на Уимблдонском турнире в 2011 и 2014 году.

В четвертьфинале Жабер сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Матч станет повторением прошлогоднего финала Уимблдона. В финале турнира 2022 года Рыбакина нанесла поражение Жабер со счётом 3:6, 6:2, 6:2.

источник: «Советский спорт»
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