Жабер за 49 минут разгромила двукратную победительницу Уимблдона

Представительница Туниса Онс Жабер обыграла двукратную победительницу Уимблдонского турнира чешку Петру Квитову в матче четвертого круга.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:3 в пользу Жабер. Теннисистки провели на корте 49 минут.

У Жабер за матч был один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из шести. Квитова выполнила один эйс, совершила пять двойных ошибок и не использовала единственную возможность взять подачу соперницы.

Квитова побеждала на Уимблдонском турнире в 2011 и 2014 году.

В четвертьфинале Жабер сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Матч станет повторением прошлогоднего финала Уимблдона. В финале турнира 2022 года Рыбакина нанесла поражение Жабер со счётом 3:6, 6:2, 6:2.