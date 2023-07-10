Стали известны все четвертьфинальные пары женского Уимблдона-2023

Стали известны имена всех восьми теннисисток, который пробились в 1/4 финала Уимблдонского турнира-2023.

Отметим, что по итогам основной сетки определились также все четвертьфинальные пары турнира.

Таким образом, первая ракетка мира Ига Свентек проведет матч против украинки Элины Свитолины, американская теннисистка Джессика Пегула сыграет с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой, спортсменка из Туниса Онс Жабер встретится с победительницей прошлогоднего британского турнира, Еленой Рыбакиной, а белоруска Арина Соболенко поборется за выход в полуфинал с американской атлеткой Мэдисон Киз.

Добавим, что российским теннисисткам Екатерине Александрове и 16-летней Мирре Андрееве не удалось выйти в четвертьфинал Уимблдона. Обе спортсменки потерпели поражения в матчах четвертого круга.