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Вторая ракетка мира Соболенко оценила выступление 16-летней Мирры Андреевой на Уимблдоне

Российская спортсменка пробилась в основную сетку турнира через квалификацию и дошла до 1/8 финала.
10 июля 2023 22:25
автор: Глеб Шевяков

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась мнением по поводу участия представительницы России Мирры Андреевой в Уимблдонском турнире-2023.

«Это потрясающая теннисистка. Я в 16 лет сходила с ума и била не туда по всему корту, но не в корт. Она играет на очень высоком уровне. Я играла против нее в Мадриде. Это великолепный игрок, она бьется за каждое очко. Совсем скоро она будет топом. Очень впечатлена ее игрой. Она точно будет великолепным игроком», – заявила 25-летняя спортсменка на пресс-конференции.

Добавим, что сегодня, 10 июля 16-летняя Андреева завершила свое выступление на турнире серии «Большого шлема», потерпев поражение в матче четвертого круга от американки Мэдисон Киз. Именно с ней Соболенко встретится в четвертьфинале Уимблдона.

источник: «Уимблдон»
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