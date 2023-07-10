ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Хольгер Руне победил Димитрова и стал четвертьфиналистом Уимблдона-2023

Теннисный матч продлился 3 часа и 24 минуты.  
10 июля 2023 22:29
автор: Глеб Шевяков

Датский теннисист Хольгер Руне одержал победу над представителем Болгарии Григором Димитровым в матче четвертого круга Уимблдонского турнира.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4), 6:3 в пользу шестой ракетки мира.

20-летний победитель 11 раз подал навылет, совершил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из девяти.

На счету болгарина – 14 эйсов, восемь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трех.

Добавим, что в четвертьфинальном матче британского турнира Руне встретится с победителем пары Карлос Алькарас (Испания) — Маттео Берреттини (Италия).

источник: «Советский спорт»
Алина Корнеева вышла в 1/8 финала юниорского Уимблдона, обыграв чешку Вальдманнову
Спортсменки провели на корте 2 часа 22 минуты.
10.07.2023 22:44
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Вторая ракетка мира Соболенко оценила выступление 16-летней Мирры Андреевой на Уимблдоне
Российская спортсменка пробилась в основную сетку турнира через квалификацию и дошла до 1/8 финала.
10.07.2023 22:25
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Стали известны все четвертьфинальные пары женского Уимблдона-2023
Среди участниц не оказалось российских теннисисток. 
10.07.2023 20:55
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Жабер за 49 минут разгромила двукратную победительницу Уимблдона
Жабер за 49 минут разгромила двукратную победительницу Уимблдона
Один из сетов завершился всухую.
10.07.2023 19:47
Теннис
автор: Александр Евграфов
Андреева прокомментировала свой отказ пожать руку арбитру матча
Россиянка назвала решение судьи несправедливым.
10.07.2023 19:01
Теннис
автор: Александр Евграфов
Джокович высказался о предстоящей встрече с Андреем Рублевым на Уимблдоне-2023
Спортсмены разыграют между собой путевку в полуфинал британского турнира. 
10.07.2023 18:39
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Американец Юбэнкс обыграл Циципаса и стал соперником Медведева по четвертьфиналу Уимблдона
Американец Юбэнкс обыграл Циципаса и стал соперником Медведева по четвертьфиналу Уимблдона
Матч длился 3 часа 7 минут.
10.07.2023 18:34
Теннис
автор: Максим Скороходов
Россиянка Александрова потерпела поражение от Арины Соболенко в матче 1/8 финала Уимблдона
Россиянка Александрова потерпела поражение от Арины Соболенко в матче 1/8 финала Уимблдона
Во втором сете представительница России не взяла ни одного гейма. 
10.07.2023 18:28
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Новак Джокович вышел в четвертьфинал Уимблдона, где сыграет с россиянином Рублевым 
Новак Джокович вышел в четвертьфинал Уимблдона, где сыграет с россиянином Рублевым 
На стадии 1/8 финала британского турнира вторая ракетка мира оказался сильнее поляка Хуберта Хуркача. 
10.07.2023 18:00
Теннис
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.