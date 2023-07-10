Хольгер Руне победил Димитрова и стал четвертьфиналистом Уимблдона-2023

Датский теннисист Хольгер Руне одержал победу над представителем Болгарии Григором Димитровым в матче четвертого круга Уимблдонского турнира.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4), 6:3 в пользу шестой ракетки мира.

20-летний победитель 11 раз подал навылет, совершил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из девяти.

На счету болгарина – 14 эйсов, восемь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трех.

Добавим, что в четвертьфинальном матче британского турнира Руне встретится с победителем пары Карлос Алькарас (Испания) — Маттео Берреттини (Италия).