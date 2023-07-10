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Алина Корнеева вышла в 1/8 финала юниорского Уимблдона, обыграв чешку Вальдманнову

Спортсменки провели на корте 2 часа 22 минуты.
Алина Корнеева вышла в 1/8 финала юниорского Уимблдона, обыграв чешку Вальдманнову
10 июля 2023 22:44
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Соцсети Уимблдона

Российская теннисистка Алина Корнеева победила представительницу Чехии Вендулу Вальдманнову в матче второго круга юниорского Уимблдонского турнира-2023.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 5:7, 6:3, 7:5 в пользу Алины.

На счету 16-летней победительницы – три эйса, четыре двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из 17.

Вендула два раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов.

Добавим, что в матче третьего круга юниорского турнира серии «Большого шлема» Корнеева будет противостоять итальянской теннисистке Грете Греко Луккине. Победительница встречи выйдет в четвертьфинал Уимблдона среди юношей.

источник: «Советский спорт»
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