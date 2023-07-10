Первая ракетка мира Алькарас впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас победил итальянца Маттео Берреттини в четвертом круге Уимблдона и впервые в карьере вышел в четвертьфинал травяного турнира в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:3, 6:3 в пользу первой ракетки турнира. Алькарас пять раз за игру подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 4 из 16 брейк-пойнтов. У Берреттини — 9 эйсов и 1 из 3 реализованных брейк-пойнтов.

В борьбе за выход в полуфинал Алькарас сыграет с датским теннисистом Хольгером Руне, для которого выход в 1/4 финала турнира Большого шлема стал первым в карьере.