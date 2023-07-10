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Стали известны все четвертьфиналисты Уимблдонского турнира

В турнире продолжают играть трое россиян.
10 июля 2023 23:06
автор: Александр Евграфов

Стали известны все четвертьфиналиситы мужской сетки Уимблдона 2023 года, который проходит в Лондоне.

Первая ракетка турнира Карлос Алькарас в своем первом в карьере четвертьфинале Уимблдона сыграет с датчанином Хольгером Руне (6-й номер посева). Победитель этой пары в полуфинале сыграет с победителем матча между Даниилом Медведевым (3-й номер посева) и американцем Кристофером Юбэнксом.

Второй сеянный на турнире серб Новак Джокович сыграет с россиянином Андреем Рублевым (7-й сеянный), а другой россиянин Роман Сафиулин поборется с Янником Синнером (8-й сеянный). Победители этих матчей составят вторую полуфинальную пару.

источник: «Советский спорт»
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