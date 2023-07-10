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WTA выступила с заявлением по поводу отказа украинских теннисисток жать руки россиянкам после матчей

На проходящем Уимблдоне-2023 представительницы Украины отказываются от рукопожатий с российскими и белорусскими спортсменками.
WTA выступила с заявлением по поводу отказа украинских теннисисток жать руки россиянкам после матчей
10 июля 2023 23:54
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Женская теннисная ассоциация (WTA) обратилась к общественности на фоне инцидента во время матча 1/8 финала Уимблдонского турнира между белоруской теннисисткой Викторией Азаренко и украинкой Элиной Свитолиной.

Отметим, что по окончании встречи Виктория не стала пожимать руку своей сопернице, за что была освистана местными болельщиками. Ранее украинские спортсменки регулярно отказывались от того, чтобы жать руки представительницами Беларуси и России. Предполагается, что Азаренко и Свитолина заранее договорились о том, что не будут обмениваться рукопожатиями.

«В связи с неприятными обстоятельствами и возникшим недопониманием во вчерашнем матче на Уимблдоне. WTA хотела бы внести ясность в отношении послематчевых рукопожатий. WTA уважает позицию украинских спортсменок отказаться от традиционного рукопожатия с соперницами из России и Белоруссии, поскольку это их личное решение. Мы благодарны болельщикам за их страсть и преданность, а также благодарим их за понимание и уважение к спортсменам», – пишет пресс-служба спортивной организации.

Добавим, что в прошедшем матче четвертого круга британского турнира Свитолина обыграла Азаренко со счетом 2:6, 6:4, 7:6 (11:9) и вышла в четвертьфинал, где сыграет с первой ракеткой мира Игой Свентек.

Спортсмены из России и Беларуси принимают участие в Уимблдоне-2023 в нейтральном статусе.

источник: WTA
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