Определено начала матчей 1/4 финала Уимблдона с участием Рублева и Сафиуллина

Стало известно расписание матчей очередного дня Открытого чемпионата Великобритании.

Сегодня на британских кортах состоятся игры четвертьфинала в одиночном разряд. Во вторник, 11 июля, за выход в следующую стадию поведут борьбу два россиянина: Андрей Рублев и Роман Сафиуллин.

Мужчины. 1/4 финала

Янник Синнер (Италия) - Роман Сафиуллин (Россия) - начало в 16:30 (время московское)

Андрей Рублев (Россия) - Новак Джокович (Сербия) - 17:00.

Добавим, что еще один россиянин Даниил Медведев сыграет свой матч завтра. Первая ракетка страны встретится с Кристофером Юбэнксом из США.

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