ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Определено начала матчей 1/4 финала Уимблдона с участием Рублева и Сафиуллина

Всего Россию на этой стадии представляют три мужчины.
11 июля 2023 09:50
автор: Александр Поволоцкий

Стало известно расписание матчей очередного дня Открытого чемпионата Великобритании.

Сегодня на британских кортах состоятся игры четвертьфинала в одиночном разряд. Во вторник, 11 июля, за выход в следующую стадию поведут борьбу два россиянина: Андрей Рублев и Роман Сафиуллин.

Мужчины. 1/4 финала

Янник Синнер (Италия) - Роман Сафиуллин (Россия) - начало в 16:30 (время московское)

Андрей Рублев (Россия) - Новак Джокович (Сербия) - 17:00.

Добавим, что еще один россиянин Даниил Медведев сыграет свой матч завтра. Первая ракетка страны встретится с Кристофером Юбэнксом из США.

.

источник: «Советский спорт»
WTA выступила с заявлением по поводу отказа украинских теннисисток жать руки россиянкам после матчей
WTA выступила с заявлением по поводу отказа украинских теннисисток жать руки россиянкам после матчей
На проходящем Уимблдоне-2023 представительницы Украины отказываются от рукопожатий с российскими и белорусскими спортсменками.
10.07.2023 23:54
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Стали известны все четвертьфиналисты Уимблдонского турнира
В турнире продолжают играть трое россиян.
10.07.2023 23:06
Теннис
автор: Александр Евграфов
Первая ракетка мира Алькарас впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона
Первая ракетка мира Алькарас впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона
Игра продлилась 3 часа 4 минуты.
10.07.2023 23:01
Теннис
автор: Александр Евграфов
Алина Корнеева вышла в 1/8 финала юниорского Уимблдона, обыграв чешку Вальдманнову
Алина Корнеева вышла в 1/8 финала юниорского Уимблдона, обыграв чешку Вальдманнову
Спортсменки провели на корте 2 часа 22 минуты.
10.07.2023 22:44
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Хольгер Руне победил Димитрова и стал четвертьфиналистом Уимблдона-2023
Хольгер Руне победил Димитрова и стал четвертьфиналистом Уимблдона-2023
Теннисный матч продлился 3 часа и 24 минуты.  
10.07.2023 22:29
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Вторая ракетка мира Соболенко оценила выступление 16-летней Мирры Андреевой на Уимблдоне
Российская спортсменка пробилась в основную сетку турнира через квалификацию и дошла до 1/8 финала.
10.07.2023 22:25
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Стали известны все четвертьфинальные пары женского Уимблдона-2023
Среди участниц не оказалось российских теннисисток. 
10.07.2023 20:55
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Жабер за 49 минут разгромила двукратную победительницу Уимблдона
Жабер за 49 минут разгромила двукратную победительницу Уимблдона
Один из сетов завершился всухую.
10.07.2023 19:47
Теннис
автор: Александр Евграфов
Андреева прокомментировала свой отказ пожать руку арбитру матча
Россиянка назвала решение судьи несправедливым.
10.07.2023 19:01
Теннис
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.