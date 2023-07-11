В Англии заявляют, что победа российского или белорусского теннисиста на Уимблдоне станет кошмаром

В британской газете The Telegraph вышла статья под названием «Россияне и белорусы захватывают Уимблдон – это может быть худший кошмар принцессы Уэльской».

Ее автор Саймон Бригс назвал возможную победу россиян и белорусов «эскалацией» после прошлогоднего триумфа Елены Рыбакиной, уроженки Москвы, выступающей за Казахстан.

Добавим, что принцессой Уэльской в настоящий момент является супруга принца Уимльяма Кэтрин (в девичестве Миддлтон).

Напомним, в одиночной сетке Уимблдона 11 июля начались четвертьфиналы, в которые пробились россияне Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Роман Сафиуллин, а также Рыбакина и белоруска Арина Соболенко.