Вондрушова обыграла Пегулу и стала первой полуфиналисткой Уимблдона

Чешская теннисистка Маркета Вондрушова по четвертьфинале Уимблдона победила американку Джессику Пегулу со счетом 6:4, 2:6, 6:4.
По ходу встречи Вондрушова сделала семь эйсов, две двойные ошибки и реализовала пять из 12 брейк-поинтов.
Пегула навылет не подавала, также на ее счету одна двойная и пять брейков при 11 возможностях выиграть гейм на чужой подаче.
В полуфинале Вондрушева сыграет с победительницей матча между полячкой Игой Швентек и украинкой Элиной Свитолиной.
источник: «Советский спорт»