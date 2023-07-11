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Вондрушова обыграла Пегулу и стала первой полуфиналисткой Уимблдона

Матч продолжался 2 часа.
11 июля 2023 17:35
автор: Максим Скороходов

Чешская теннисистка Маркета Вондрушова по четвертьфинале Уимблдона победила американку Джессику Пегулу со счетом 6:4, 2:6, 6:4.

По ходу встречи Вондрушова сделала семь эйсов, две двойные ошибки и реализовала пять из 12 брейк-поинтов.

Пегула навылет не подавала, также на ее счету одна двойная и пять брейков при 11 возможностях выиграть гейм на чужой подаче.

В полуфинале Вондрушева сыграет с победительницей матча между полячкой Игой Швентек и украинкой Элиной Свитолиной.

источник: «Советский спорт»
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