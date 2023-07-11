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Свитолина победила Швентек и вышла в полуфинал Уимблдона

Матч шел 2 часа 40 минут.
Свитолина победила Швентек и вышла в полуфинал Уимблдона
11 июля 2023 18:29
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина в четвертьфинале Уимблдона победила полячку Игу Швентек со счетом 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.

По ходу матча Свитолина пять раз подала навылет, сделала девять двойных ошибок и реализовала шесть из девяти брейк-поинтов.

На счету Швенток 3 эйса, такое же количество двойных и брейков при пяти возможностях выиграть гейм на подаче соперницы.

В полуфинале Уимблдона Свитолина сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой, победившей американку Джессику Пегулу (6:4, 2:6, 6:4).

источник: «Советский спорт»
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