Свитолина победила Швентек и вышла в полуфинал Уимблдона

Украинская теннисистка Элина Свитолина в четвертьфинале Уимблдона победила полячку Игу Швентек со счетом 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.

По ходу матча Свитолина пять раз подала навылет, сделала девять двойных ошибок и реализовала шесть из девяти брейк-поинтов.

На счету Швенток 3 эйса, такое же количество двойных и брейков при пяти возможностях выиграть гейм на подаче соперницы.

В полуфинале Уимблдона Свитолина сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой, победившей американку Джессику Пегулу (6:4, 2:6, 6:4).