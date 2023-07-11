Сафиулин проиграл первый сет Синнеру в четвертьфинале Уимблдона

Российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл первый сет итальянцу Яннику Синнеру в четвертьфинальном матче на Уимблдонском турнире.

Сет продолжался 34 минуты и завершился со счетом 6:4 в пользу итальянца. На счету Синнера три эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырех. У россиянина одна подача навылет, двойных ошибок и брейк-пойнтов не было.

Победитель этого матча встретится с победителем матча между россиянином Андреем Рублевым и сербом Новаком Джоковичем.