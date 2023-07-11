Сафиуллин сравнял счет в четверфинальном матче с Синнером на Уимблдоне

Российский теннисист Роман Сафиуллин выиграл второй сет у итальянца Янника Синнера в четвертьфинальном матче на Уимблдонском турнире и сравнял счет по партиям.

Второй сет, как и первый продолжался 34 минуты и завершился со счетом 6:3 в пользу россиянина. На счету Синнера четыре эйса, и один реализованный брейк-пойнт. У россиянина три эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырех.

Победитель этого матча встретится с победителем матча между россиянином Андреем Рублевым и сербом Новаком Джоковичем.