Сафиуллин проиграл Синнеру в третьем сете четвертьфинального матча Уимблдона

Российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл третий сет четвертьфинального матча на Уимблдонском турнире итальянцу Яннику Синнеру.

Матч уже продолжается 1 час 40 минут. Третий сет завершился со счетом 6:2 в пользу итальянца, который повел в матче 2:1. На счету Синнера в третьем сете четыре эйса, и два реализованных брейк-пойнта из пяти. Сафиуллин трижды подал навылет, сделал пять двойных ошибок.

Победитель этого матча встретится с победителем матча между россиянином Андреем Рублевым и сербом Новаком Джоковичем.