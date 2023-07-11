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Сафиуллин проиграл Синнеру в третьем сете четвертьфинального матча Уимблдона

Матч уже продолжается 1 час 40 минут
11 июля 2023 19:35
автор: Александр Евграфов

Российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл третий сет четвертьфинального матча на Уимблдонском турнире итальянцу Яннику Синнеру.

Матч уже продолжается 1 час 40 минут. Третий сет завершился со счетом 6:2 в пользу итальянца, который повел в матче 2:1. На счету Синнера в третьем сете четыре эйса, и два реализованных брейк-пойнта из пяти. Сафиуллин трижды подал навылет, сделал пять двойных ошибок.

Победитель этого матча встретится с победителем матча между россиянином Андреем Рублевым и сербом Новаком Джоковичем.

источник: «Советский спорт»
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