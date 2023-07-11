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Соболенко может стать первой ракеткой мира, если выйдет в финал Уимблдона

Это стало возможным после вылета Иги Швентек в четвертьфинале турнира.
11 июля 2023 19:49
автор: Александр Евграфов

Белорусская теннисистка Арина Соболенко станет первой ракеткой мира, если выйдет в финал Уимблдонского турнира. Это стало возможно после вылета действующей первой ракетки мира, представительницы Польши Иги Швентек в четвертьфинале, которая проиграла в четвертьфинале украинке Элине Свитолиной.

Швентек набрала 325 рейтинговых очков и на следующей неделе у нее будет 9315 очков. У Соболенко в случае выхода в полуфинал будет 8845 очков, а если она выйдет в финал, то наберет больше 9500 очков, что позволит ей обойти в рейтинге Швентек.

На Уимблдоне лучшим результатом Соболенко стал выход в полуфинал в 2021 году. В четвертьфинале она сыграет с американкой Мэдисон Киз. Соперницы дважды играли между собой, и оба раза сильнее оказывалась Соболенко.

источник: WTA
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