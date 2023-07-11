Рублев выиграл первый сет у Джоковича в четвертьфинале Уимблдона

Российский теннисист Андрей Рублев выиграл первый сет у серба Новака Джоковича в четвертьфинальном матче на Уимблдонском турнире.

Сет продолжался 45 минут и завершился со счетом 6:4 в пользу россиянина. Теннисисты сделали по одному эйсу, Джокович совершил одну двойную ошибку. Рублев смог реализовать свой единственный брейк-пойнт, его соперник не смог это же сделать с тремя брейк-пойнтами.

Победитель этого матча встретится с победителем матча между россиянином Романом Сафиуллиным и итальянцем Янником Синнером.