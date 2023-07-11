ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Рублев выиграл первый сет у Джоковича в четвертьфинале Уимблдона

Первый сет продолжался 45 минут.
11 июля 2023 19:53
автор: Александр Евграфов

Российский теннисист Андрей Рублев выиграл первый сет у серба Новака Джоковича в четвертьфинальном матче на Уимблдонском турнире.

Сет продолжался 45 минут и завершился со счетом 6:4 в пользу россиянина. Теннисисты сделали по одному эйсу, Джокович совершил одну двойную ошибку. Рублев смог реализовать свой единственный брейк-пойнт, его соперник не смог это же сделать с тремя брейк-пойнтами.

Победитель этого матча встретится с победителем матча между россиянином Романом Сафиуллиным и итальянцем Янником Синнером.

источник: «Советский спорт»
Синнер победил Сафиуллина и стал первым полуфиналистом Уимблодонского турнира
Матч продолжался 2 часа 14 минут.
11.07.2023 20:09
Теннис
автор: Александр Евграфов
Соболенко может стать первой ракеткой мира, если выйдет в финал Уимблдона
Это стало возможным после вылета Иги Швентек в четвертьфинале турнира.
11.07.2023 19:49
Теннис
автор: Александр Евграфов
Сафиуллин проиграл Синнеру в третьем сете четвертьфинального матча Уимблдона
Матч уже продолжается 1 час 40 минут
11.07.2023 19:35
Теннис
автор: Александр Евграфов
Сафиуллин сравнял счет в четверфинальном матче с Синнером на Уимблдоне
Второй сет продолжался 34 минуты.
11.07.2023 19:02
Теннис
автор: Александр Евграфов
Сафиулин проиграл первый сет Синнеру в четвертьфинале Уимблдона
Сет продолжался 34 минуты.
11.07.2023 18:31
Теннис
автор: Александр Евграфов
Свитолина победила Швентек и вышла в полуфинал Уимблдона
Свитолина победила Швентек и вышла в полуфинал Уимблдона
Матч шел 2 часа 40 минут.
11.07.2023 18:29
Теннис
автор: Максим Скороходов
Вондроушова обыграла Пегулу и стала первой полуфиналисткой Уимблдона
Матч продолжался 2 часа.
11.07.2023 17:35
Теннис
автор: Максим Скороходов
Экс первая ракетка мира Наоми Осака родила дочь
О пополнении в семье рассказал отец ребёнка.
11.07.2023 17:11
Теннис
автор: Максим Скороходов
В Англии заявляют, что победа российского или белорусского теннисиста на Уимблдоне станет кошмаром
Дискриминация по национальному признаку продолжается.
11.07.2023 15:31
Теннис
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.