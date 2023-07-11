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Сафиуллин проиграл Синнеру и не смог выйти в полуфинал Уимблдона

Матч продолжался 2 часа 14 минут.
11 июля 2023 20:09
автор: Александр Евграфов

Итальянский теннисист Янник Синнер победил россиянина Романа Сафиуллина и стал первым полуфиналистом Уимблдонского турнира.

Четвертьфинальный матч завершился со счетом 6:4, 3:6, 6:2, 6:2 в пользу итальянца, посеянного на турнире под восьмым номером. Матч продлился 2 часа 14 минут.

Синнер 14 раз подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. У Сафиуллина 8 эйсов, 7 двойных ошибок, реализовано 2 из 5 брейк-пойнтов.

В полуфинале Синнер встретится с победителем матча между россиянином Андреем Рублевым и сербом Новаком Джоковичем.

источник: «Советский спорт»
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