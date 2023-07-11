Джокович сравнял счет в четвертьфинальном матче с Рублевым

Бывшая первая ракетка мира Новак Джокович выиграл второй сет у россиянина Андрея Рублева в четвертьфинале Уимблдонского турнира. 23-кратный победитель турниров Большого шлема не оставил шансов россиянину, победив со счетом 6:1.

За сет Джокович трижды подал навылет и реализовал два из трех брейк-пойнтов. Рублев обошелся без эйсов, совершил две двойные ошибки и не смог реализовать ни одного из двух брейк-пойнтов. Счет по сетам в матче стал 1:1.

В полуфинале победитель этой встречи сыграет с итальянцем Янником Синнером, победившим россиянина Романа Сафиуллина.