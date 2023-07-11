Рублев проиграл Джоковичу третий сет четвертьфинального матча на Уимблдоне

Серб Новак Джокович выиграл третий сет у россиянина Андрея Рублева в четвертьфинале Уимблдонского турнира. 23-кратный победитель турниров Большого шлема выиграл у россиянина со счетом 6:4. Счет в матче стал 2:1 в пользу Джоковича.

За сет теннисисты обошлись без двойных ошибок. Рублев трижды подал навылет и не смог реализовать пять возможностей взять подачу соперника. Джокович не подал ни разу навылет, и реализовал лишь один из двух брейк-пойнтов.

В полуфинале победитель этой встречи сыграет с итальянцем Янником Синнером, победившим россиянина Романа Сафиуллина.