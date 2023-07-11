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Мирра Андреева оштрафована на 8 тысяч долларов за неспортивное поведение на Уимблдоне

Судьи вновь не приняли во внимание обстоятельства произошедшего.
11 июля 2023 21:14
автор: Александр Евграфов

Российская теннисистка Мирра Андреева заплатит восемь тысяч долларов в качестве штрафа за неспортивное поведение во время матча четвертого круга Уимблдона, сообщил журналист Джеймс Грей, разместив публикацию в социальных сетях.

Ранее 16-летняя Андреева, которая проводила свой дебютный Уимблдон, уступила Киз в четвертом круге турнира. Судья матча оштрафовал на очко Андрееву в финальном гейме третьего сета за то, что она бросила ракетку на корт. До этого россиянка получила предупреждение после тай-брейка второго сета.

Однако сама теннисистка объяснила случившееся тем, что поскользнулась и упала на корт, поэтому ракетка выпала, но судья не стал слушать ее доводы. После окончания матча Андреева пожала руку сопернице, но отказалась от рукопожатий с судьей.

источник: «Советский спорт»
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