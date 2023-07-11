Рублев проиграл Джоковичу и не смог выйти в полуфинал Уимблдона

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл сербу Новаку Джоковичу и не смог выйти в полуфинал Уимблдонского турнира.

Четвертьфинальный матч, который продолжался 2 часа 47 минут, завершился со счетом 4:6, 6:1, 6:4, 6:3 в пользу 23-кратного победителя турниров Большого шлема.

Джокович пять раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Рублева 6 эйсов, две двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 8.

За выход в финал Джокович поборется с итальянцем Янником Синнером.