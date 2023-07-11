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Сафиуллин признал, что Синнер был намного лучше его в матче 1/4 финала Уимблдона-2023

Россиянин е смог выйти в полуфинал турнира.
11 июля 2023 22:02
автор: Степан Шереметьев

Российский теннисист Роман Сафиуллин прокомментировал поражение в четвертьфинале Уимблдона-2023 от итальянца Янника Синнера со счетом 4:6, 6:3, 2:6, 2:6.

«Я все равно доволен этим турниром, тем, что смог выйти в четвертьфинал. Янник, безусловно, один из самых сложных соперников. Он очень хорош на любом покрытии. Я бы сказал, что сегодня он был намного лучше, чем я», - сказал спортсмен на пресс-конференции.

Синнер 14 раз подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. У Сафиуллина 8 эйсов, 7 двойных ошибок, реализовано 2 из 5 брейк-пойнтов.

В полуфинале Синнер встретится с победителем матча между россиянином Андреем Рублевым и сербом Новаком Джоковичем.

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