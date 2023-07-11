Звонарева вышла в четвертьфинал Уимблдона в парном женском разряде

Россиянка Вера Звонарева вместе с немкой Лаурой Зигемунд вышла в четвертьфинал Уимблдона в женском парном разряде. В матче третьего круга теннисистки победили пару американок Кори Гауфф и Джессику Пегулу.

Матч, продолжавшийся полтора часа, завершился со счетом 6:3, 6:3. Звонарёва и Зигемунд один раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали 5 из 13 брейк-пойнтов. Гауфф и Пегула, посеянные на турнире под вторым номером, сделали три эйса, совершили четыре двойные ошибки и использовали 2 из 5 брейк-пойнтов.

В четвертьфинале Звонарева и Зигемунд сыграют против чешки Марии Боузковой и испанки Сары Соррибес-Тормо.