ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Звонарева вышла в четвертьфинал Уимблдона в парном женском разряде

Российская теннисистка играет вместе с немкой Лаурой Зигемунд.
11 июля 2023 22:21
автор: Александр Евграфов

Россиянка Вера Звонарева вместе с немкой Лаурой Зигемунд вышла в четвертьфинал Уимблдона в женском парном разряде. В матче третьего круга теннисистки победили пару американок Кори Гауфф и Джессику Пегулу.

Матч, продолжавшийся полтора часа, завершился со счетом 6:3, 6:3. Звонарёва и Зигемунд один раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали 5 из 13 брейк-пойнтов. Гауфф и Пегула, посеянные на турнире под вторым номером, сделали три эйса, совершили четыре двойные ошибки и использовали 2 из 5 брейк-пойнтов.

В четвертьфинале Звонарева и Зигемунд сыграют против чешки Марии Боузковой и испанки Сары Соррибес-Тормо.

источник: «Советский спорт»
Джокович сравнялся с Федерером по количеству выходов в полуфинал турниров Большого шлема
Серб установил очередное достижение благодаря победе над Андреем Рублевым.
11.07.2023 22:39
Теннис
автор: Артур Гичунцев
Сафиуллин признал, что Синнер был намного лучше его в матче 1/4 финала Уимблдона-2023
Россиянин е смог выйти в полуфинал турнира.
11.07.2023 22:02
Теннис
автор: Степан Шереметьев
Рублев проиграл Джоковичу и не смог выйти в полуфинал Уимблдона
Рублев проиграл Джоковичу и не смог выйти в полуфинал Уимблдона
Четырехсетовый поединок продолжался 2 часа 47 минут.
11.07.2023 21:48
Теннис
автор: Александр Евграфов
Мирра Андреева оштрафована на 8 тысяч долларов за неспортивное поведение на Уимблдоне
Судьи вновь не приняли во внимание обстоятельства произошедшего.
11.07.2023 21:14
Теннис
автор: Александр Евграфов
Рублев проиграл Джоковичу третий сет четвертьфинального матча на Уимблдоне
Матч продолжается уже больше двух часов
11.07.2023 21:12
Теннис
автор: Александр Евграфов
Джокович сравнял счет в четвертьфинальном матче с Рублевым
Сербский теннисист был близок к сухой победе в сете.
11.07.2023 20:13
Теннис
автор: Александр Евграфов
Сафиуллин проиграл Синнеру и не смог выйти в полуфинал Уимблдона
Матч продолжался 2 часа 14 минут.
11.07.2023 20:09
Теннис
автор: Александр Евграфов
Рублев выиграл первый сет у Джоковича в четвертьфинале Уимблдона
Первый сет продолжался 45 минут.
11.07.2023 19:53
Теннис
автор: Александр Евграфов
Соболенко может стать первой ракеткой мира, если выйдет в финал Уимблдона
Это стало возможным после вылета Иги Швентек в четвертьфинале турнира.
11.07.2023 19:49
Теннис
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.