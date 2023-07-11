Джокович сравнялся с Федерером по количеству выходов в полуфинал турниров Большого шлема

Сегодня, 11 июля, сербский теннисист Новак Джокович обыграл россиянина Андрея Рублева в четвертьфинале Уимблдонского турнира.

Таким образом, уроженец Белграда в 46-й раз в своей карьере достиг полуфинальной стадии Большого шлема и повторил рекорд швейцарца Роджера Федерера.

Как сообщает статистический портал Opta, третьим по этому показателю является испанец Рафаэль Надаль: у него 38 выходов в полуфинал ТБШ.

Добавим, что за выход в финал Джокович поспорит с итальянцем Янником Синнером.