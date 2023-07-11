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Джокович прокомментировал свою победу над Рублевым

Рекордсмен по победам на турнирах Большого шлема .
11 июля 2023 23:21
автор: Александр Евграфов

Сербский теннисист Новак Джокович после победы над россиянином Андреем Рублевым заявил, что его соперники не смогут снять с него скальп.

«Я очень уважаю Андрея. Он интенсивно играет на корте. Это видно по тому, как он стонет после ударов. Это немного страшно - и летящий мяч, и звук. Желаю ему всего самого наилучшего. Все хотят быть в этом положении. Билли Джин Кинг говорила, что давление – это привилегия. Я знаю, что они хотят снять мой скальп, хотят победить, но у них не получится. До сих пор. Это да, очень скромно», - сказал Джокович после матча.

По словам Джоковича, прессинг со стороны соперников никуда не исчезает, сколько бы турниров он не выиграл. Сербский теннисист является рекордсменом по победам на турнирах Большого шлема, на счету Джоковича их 23.

В полуфинале турнира 36-летний серб сыграет с итальянцем Янником Синнером.

источник: «Советский спорт»
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