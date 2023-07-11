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Рублев заявил, что гордится собой после Уимблдона-2023

Россиянин покинул турнир на стадии 1/4 финала, уступив Новаку Джоковичу.
11 июля 2023 23:29
автор: Степан Шереметьев

Российский теннисист Андрей Рублев дал комментарий после своего поражения от серба Новака Джоковича в четвертьфинале Уимблдона-2023.

«У меня двойственные чувства. Думаю, это мой первый четвертьфинал ТБШ, когда я могу быть горд собой. Но, конечно, я хотел победить. Я делал все для этого», - сказал спортсмен на пресс-конференции.

Джокович пять раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Рублева 6 эйсов, две двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 8.

За выход в финал Джокович поборется с итальянцем Янником Синнером.

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