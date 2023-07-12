Вондроушова: выйти в полуфинал Уимблдона — безумие

24-летняя чешская теннисистка Маркета Вондроушова, занимающая в рейтинге WTA 42-е место, поделилась впечатлениями от выхода в полуфинал Уимблдона.

Напомним, что в четвертьфинале она обыграла представительницу США Джессику Пегулу со счетом 4:6, 6:2, 6:4.

«Я не знаю, что случилось. Я уступала 1:4, было очень тяжело. Но теперь чувствую себя потрясающе. Я никогда не играла на центральном корте. Это новые впечатления. Я боролась до конца. Джессика провела потрясающий матч, очень прибавила во втором сете. Так что я очень горжусь собой и своей игрой. Выйти в полуфинал Уимблдона — безумие. До этого моим лучшим результатом был второй круг», — заявила Вондроушова после окончания четвертьфинального матча.

В полуфинале Уимблдона она сыграет против представительницы Украины Элиной Свитолиной.