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Российский теннисист Роман Сафиуллин рассказал о своих планах на сезон после Уимблдона

На Уимблдоне он добрался до стадии четвертьфинала.
12 июля 2023 08:24
автор: Виталий Овсянников

25-летний российский теннисист Роман Сафиуллин, занимающий в рейтинге ATP 92-е место, поделился своими планами на остаток сезона.

Напомним, что на Уимблдоне-2023 Сафиуллин сенсационно добрался до стадии четвертьфинала, где уступил итальянскому теннисисту Яннику Синнеру. По предварительным данным он поднимется в рейтинге ATP на 49 позиций.

«На следующей неделе — дедлайн подачи заявок на «Мастерс» в Цинциннати. В рейтинге я буду примерно на 42-43-м месте. Мне нужно попасть на «Мастерсы» и многие другие турниры в этом году. Для меня это отличная возможность сыграть в основной сетке, не проходя квалификацию. Хочется показать свой лучший теннис — так, как получилось здесь», — сказал Сафиуллин на пресс-конференции.

источник: «Советский спорт»
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