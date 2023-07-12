Рублев: быть из России и получать отличную поддержку на Уимблдоне — нечто особенное

Седьмая ракетка мира Андрей Рублев поделился впечатлениями о поддержке британских зрителей на Уимблдоне.

«Да, я действительно чувствовал большую поддержку все эти две недели. Особенно в матче против Джоковича. Как я уже говорил: быть из страны, в которой я нахожусь, и иметь такую поддержку — это нечто особенное. Я очень благодарен за это», — сказал Рублев на пресс-конференции.

Напомним, что на Уимблдоне-2023 Андрей Рублев добрался до стадии четвертьфинала, где уступил Новаку Джоковичу со счетом 4:6, 6:1, 6:4, 6:3.