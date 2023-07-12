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Алина Корнеева победила итальянку Луккине и стала четвертьфиналисткой юниорского Уимблдона

Матч продолжался 1 час 2 минуты.
12 июля 2023 15:42
автор: Александр Евграфов

Российская теннисистка Алина Корнеева победила представительницу Италии Грету Греко Луккине и вышла в четвертьфинал юниорского Уимблдонского турнира-2023.

Встреча третьего круга завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Алины.

На счету 16-летней победительницы – два эйса, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 14.

Луккине ни разу не подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала три из пяти брейк-пойнтов.

В четвертьфинале Корнеева сыграет с победительницей матча между Тайлой Престон из Австралии и японкой Эной Коике.

источник: «Советский спорт»
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