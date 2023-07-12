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Экс-первая ракетка мира Хингис заступилась за наказанную на Уимблдоне 16-летнюю Андрееву

Пятикратная победительница турниров Большого шлема защищает россиянку.
12 июля 2023 15:51
автор: Виталий Овсянников

Чемпионка Уимблдона-1997 Мартина Хингис поделилась мнением о поведении 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой.

Напомним, что в матче четвертого круга Уимблдона против Мэдисон Кис россиянка бросила ракетку на корт, за что получила штрафное очко. Однако 16-летняя спортсменка не согласилась с решением арбитра, пытаясь объяснить, что сделала это не специально.

По версии россиянки она упала, поэтому выронила ракетку. Аргументы не были приняты, и Андреева получила штрафной балл. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7, 2:6 в пользу американки.

После окончания матча Андреева не пожала руку арбитру. Через некоторое время юная теннисистка была оштрафована на восемь тысяч долларов за неспортивное поведение.

«Это может произойти. Когда ты молода, у тебя есть эмоции — иногда они хорошие, иногда плохие. Пока ничего опасного не происходит. Она подчеркнула, что нужно контролировать свои эмоции, однако отметила, что и с ней происходило подобное», — сказала Хингис в интервью Tennis Majors.

источник: Tennis Majors
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